نتنياهو: أنا المسئول عن مستقبل إسرائيل وليس بايدن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه المسئول عن مستقبل بلاده وليس الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وانتقد نتنياهو تصريحات بايدن الأخيرة، قائلا: "ليس من المفيد أن تعتقد حماس أن هناك فجوات بيننا وبين الولايات المتحدة".

نتنياهو عن تصريحات بايدن الأخيرة: مخطئ والإسرائيليون يؤيدون موقفي

وفي وقت سابق، ، قال نتنياهو إن بايدن "مخطئ" في تصريحاته الأخيرة، لافتا إلى أن سياسته مدعومة من الأغلبية "الساحقة" في إسرائيل، والإسرائيليون يؤيدون موقفي المعارض لمحاولات إجبارنا على القبول بدولة فلسطينية.

فلسطين: الاحتلال يرتكب المجازر الجماعية بحق الصائمين العُزل

وفي إطار آخر، أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية، بيانًا، اليوم الأحد، قالت فيه، يحل شهر رمضان المبارك على شعبنا بلون الدم ومشاهد الدمار المتواصل وطعم المجاعة والجفاف وسوء التغذية على هيئة النزوح والتهجير

وأضاف: دولة الاحتلال ترتكب المزيد من المجازر الجماعية بحق الصائمين المدنيين العزل، في ظل حرمانهم من أي مكان آمن في القطاع ومن أية احتياجات إنسانية تسد رمق الصائمين على سمع وبصر العالم والمجتمع الذي يزعم أنه حر.

وحذرت الوزارة من مغبة المراهنات الإسرائيلية على استمرار فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في وقف حرب الإبادة ضد شعبنا وتدمير البنية التحتية لوجوده الوطني والإنساني على أرض دولة فلسطين كما هو حاصل في قطاع غزة ومخيمات ومدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إن المجتمع الدولي فشل في حماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وتحويل مظاهر الإبادة على اختلاف أنواعها إلى أمر واقع يتعايش معه المجتمع الدولي، وفي أحسن أحواله لا يقوى على وقف العدوان ويحاول تغطية عورته وعجزه الإنساني من خلال التعاطي مع بعض قشور الإبادة والتهجير.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في ترجمة القرار الأممي ٢٧٢٠ إلى إجراءات وتدابير ملزمة تجبر دولة الاحتلال على تنفيذ كامل بنوده، وتنفيذ الأمر الاحترازي التمهيدي لمحكمة العدل الدولية قبل فوات الأوان، وقبل أن يفقد المجتمع الدولي ومؤسساته ما تبقى لها من مصداقية في حراسة القانون الدولي والانتصار له وضمان تنفيذه.