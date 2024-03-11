الأسهم اليابانية تهوي أكثر من 2% مع تراجع أسهم الرقائق

أغلقت الأسهم اليابانية على تراجع حاد، اليوم الاثنين، بعدما اقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيراتها الأميركية في الانخفاض، كما قوضت قوة الين شهية المُصدرين.

الأسهم اليابانية

وهوى المؤشر نيكاي في أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 2.19% ليغلق عند 38820.49 نقطة، في أكبر انخفاض له منذ الرابع من أكتوبر.

وأغلق المؤشران ناسداك وستاندرد اند بورز 500 على انخفاض يوم الجمعة، بعد أن وصلا إلى مستويات مرتفعة قياسية خلال الجلسة، بعدما عكست أسهم شركات الرقائق اتجاهها إثر مكاسب قوية.

ويبدي عدد متزايد من صناع السياسة في بنك اليابان انفتاحا على فكرة التخلي عن أسعار الفائدة السلبية هذا الشهر وسط توقعات بزيادات كبيرة في الأجور العام الجاري.

وتزداد قوة الين مقابل الدولار على خلفية التكهنات الخاصة بتعديل سياسة بنك اليابان.

وهبط سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات الرقائق في أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 3.15%، وتراجع سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.78%.

أسواق الأسهم اليابانية

الأسهم اليابانية

كما هوى المؤشر توبكس الأوسع نطاقات في الأسهم بنحو 3%، قبل أن يقلص خسائره وينهي الجلسة على انخفاض 2.2% عند 2666.83 نقطة.

ونزل مؤشر القطاع المصرفي في أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 3.84%.

وتراجع سهم تويوتا موتور في الأسهم بنسبة 3.1% وكان له التأثير الهبوطي الأكبر على المؤشر توبكس.