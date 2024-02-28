الأسهم اليابانية: نيكاي يلتقط الأنفاس ويتراجع من أعلى مستوى له

تراجع المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية، اليوم الأربعاء، عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في الجلسة السابقة، وسط مؤشرات فنية على أن المكاسب التي حققها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وتجاوزت 9% جاءت سريعة بشكل مبالغ فيه.

الأسهم اليابانية

واختتم نيكاي التداولات فى الأسهم اليابانية منخفضا بنسبة 0.08% عند 39208.03 نقطة. وسجل المؤشر في الجلسة السابقة أعلى مستوى على الإطلاق خلال يوم تداول عند 39426.29 وكذلك أعلى مستوى إغلاق عند 39239.52 نقطة.

وبشكل عام، كانت السوق متأرجحة إلى حد ما، إذ تراجع 120 سهما وصعد 104، فيما ظل سهم واحد على استقرار.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 0.13%.

أسواق الأسهم اليابانية

الأسهم اليابانية

وتسبب سهمان من الأسهم القيادية، هما فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية يونيكلو ومجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة، في خسارة المؤشر 45 نقطة، وتجاوز هبوطهما إجمالي تراجع نيكاي الذي بلغ 32 نقطة.

وفي الوقت نفسه، قفز سهم دي إن.إيه للتجارة الإلكترونية والألعاب فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 24% على خلفية أنباء بأنها ستقدم لعبة جديدة للهواتف المحمولة تعتمد على بطاقات تداول بوكيمون.

ومن بين مؤشرات القطاعات الفرعية ببورصة طوكيو وعددها 33، كان قطاع الكهرباء والغاز الأفضل أداء بارتفاع تجاوز 3% تلاه قطاع الورق واللُب بصعود 2.55%.