عاجل.. الاحتلال يعتقل حارس الأقصى خليل الترهوني

قوات الاحتلال تعتقل حارس الأقصى خليل الترهوني من طريق الواد في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وفي ذات السياق، منعت القوات الإسرائيلية، دخول مصلين فلسطينيين للمسجد الأقصى لإقامة صلاة التراويح بعد الإعلان عن اليوم الاثنين كأول أيام شهر رمضان .

كما منعت قوات الأمن الإسرائيلية المسلحة بعض المصلين عن دخول المسجد، واعتدت عليهم عناصر من شرطة حرس الحدود الإسرائيلية على المصلين بالهراوات عند مدخل الحرم الشريف حيث يقع المسجد الأقصى، وهو الموقع المعروف لدى اليهود باسم جبل الهيكل.

على جانب آخر، قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، 25 فلسطينيا على الأقل بينهم أسرى سابقون.

واعلنت النادي أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، وبيت لحم، والخليل، وسلفيت، والقدس، إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة لتخريب البنية التحتية.