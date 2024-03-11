أمن المنافذ يحرر 69 قضية تهرب جمركى ونقد أجنبى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 48 ساعة عن ضبط 69 قضية متنوعة من بينها تهريب النقد الأجنبى وتهريب بضائع جمركية وعملات أجنبية ومجال الأمن العام وتزوير مستندات وهجرة غير شرعية، ومخالفات مرورية متنوعة وتنفيذ أحكام قضائية متنوعة.

وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة

وفي سياق متصل، شنت الداخلية، حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بمديريات أمن " أسوان – دمياط – الإسكندرية – الجيزة".

وفي مديرية أمن أسوان، تم ضبط عدد (4) قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (8,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 10 كيلو جرامات لمخدر البانجو - كمية لمخدري "الهيروين والشابو" – كمية من الأقراص المخدرة، بحوزة 7 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط (4) قطع سلاح ناري (2 بندقية آلية – 2 فرد محلي –خزينتين - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ (810) أحكام قضائية متنوعة.

وتمكنت مديرية أمن دمياط من ضبط قضيتين اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (9 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – 30 كيلو جراما لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين)، بالإضافة إلى ضبط (2 بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 3 متهمين "لـهم معلومات جنائية".

فيما نجحت مديرية أمن الإسكندرية في ضبط (3) قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كمية لمخدر الحشيش، بحوزة 3 متهمين، وتم ضبط قضية سلاح أبيض، ضُبط خلالها (قطعة سلاح أبيض) بحوزة متهم.

وفي مديرية أمن الجيزة، تم ضبط عامل بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزته ( بندقية آلية - بندقية خرطوش – 3 خزائن آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – سلاح أبيض).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.