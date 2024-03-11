أحمد السقا وباسم سمرة ضحايا أولى حلقات "رامز جاب من الآخر".. شاهد

حلّ الفنانان أحمد السقا وباسم سمرة ضيفين في الحلقة الأولى من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

وارتدى الفنان أحمد السقا ملابس أنيقة، تي شيرت أسود وبنطلون جينز وصدرية خضراء. وعلق رامز على إطلالته بخفة ظله المعهودة قائلاً: "إطلالة هجام".

فيما ارتدى رامز جلال جاكيت متعدد الألوان ونسق أسفله تيشرت وبنطلون باللون الأسود، واختار رامز إكسسوارات، مكونة من سلسلة، ومجموعة خواتم، وأسورة فضي.

فيما وصل الفنان باسم سمرة، للوكيشن الحلقة وعبر عن سعادته بتواجده مع رامز جلال.

اتنين متخاصمين

وتقوم فكرة برنامج رامز جلال الجديد "رمضان 2024" على "مقلب" رامز جلال مع اثنين من المشاهير الذين تجمعهم خصومة أو خلاف، مثل استضافة الفنان حسن شاكوش وزوجته السابقة ريم طارق، وسمية الخشاب، وآيتن عامر، وأحمد السقا وباسم سمرة وغيرهم.

برومو البرنامج

وطرحت قناة mbc مصر الإعلان الرسمي لبرنامجها الرمضاني 2024 بعنوان "رامز جاب من العالم الآخر". ويدعو مقدم البرنامج رامز جلال ضيوف البرنامج من نجوم الفن والرياضة والإعلام من العالم العربي.

وفي الإعلان الذي تبلغ مدته 120 ثانية، يظهر رامز جلال في بدلة حمراء كاملة، وبجواره "كلب" ومجموعة من الزواحف الأخرى من تماسيح وثعابين.

ويوضح الإعلان تفاصيل الخدع التي يتعرض لها ضحايا رامز جلال هذا الموسم، والتي تشمل نجوم الفن والرياضة بالإضافة إلى مشاهير العالم العربي.

ضحايا البرنامج

ومن ضحايا هذا الموسم نجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وحمدي الميرغني وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة.