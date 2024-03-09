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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد.. البليهي والبريكان ضيوف رامز جلال في برنامج المقالب بشهر رمضان

علي البليهي لاعب
علي البليهي لاعب الهلال السعودي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للثنائي الدولي السعودي علي البليهي لاعب الهلال وفراس البريكان لاعب الأهلي، أثناء تواجدهما في إحدى حلقات برنامج المقالب الرمضاني للفنان رامز جلال.

وأكدت المصادر أن البليهي والبريكان سيكونان ضيوفًا على رامز جلال خلال حلقة واحدة ستجمع بين الثنائي، وسيقوم الفنان المصري بافتعال المقالب في الثنائي ورصدت إحدى الصور سقوط البليهي أرضًا.

ضيوف برنامج رامز جلال

ويحرص رامز جلال على التنويع في ضيوفه الذين يتم استدعائهم خلال برمامجه ما بين الفنانين والمطربين والرياضيين والشخصيات العامة لجذب اهتمام أكبر مساحة من الجمهور.

كما يشهد برنامج رامز جلال في المواسم الأخيرة تواجد أكثر من حلقية تضم ضيوف من دول الخليج العربي لجذب اهتمامهم وتحقيق نسبة مشاهدات أعلى على مستوى الوطن العربي.

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