رامز جلال ساخرا من أحمد السقا: طلع بيتخض زينا

حلّ الفنانان أحمد السقا وباسم سمرة، ضيفين في الحلقة الأولى من برنامج المقالب “ رامز جاب من الآخر”تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

وظهر رامز بإطلالة غير متوقعة مرتديا جاكيت متعدد الألوان قبل أن يفاجئ ضيوفه بالظهور.

وقال رامز جلال : "14 سنة كفاح ومفيش رمضان عنكم بغيب، وأنا مفكر أني مش شرير وديب وراجع لكم بأحداث هتخلي شعركم يشيب، أنا مش حمل زقة ونازل أقابل باسم سمرة وأحمد السقا".

ونفذ رامز مقلب في السقا وحاول إخافته لحظة استقباله واكتشف فزع السقا فعلق رامز: طلع بيتخض زينا"

برنامج «رامز جاب من الأخر»، يقدمه النجم رامز جلال، وسيعرض يوميا في شهر رمضان على «MBC مصر»، ويشهد البرنامج أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف ويضم الموسم الجديد الكثير من المفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز جلال.

وظهر في الإعلان تفاصيل المقلب الذي يتعرض له ضحايا رامز جلال هذا الموسم من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي.

ومن بينهم: نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حمادة هلال، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، أحمد السقا، باسم سمرة، محمد لطفي، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، حيث تقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، بينهما خلاف أو منافسة.

ويحرص رامز جلال على التنويع في ضيوفه الذين يتم استدعائهم خلال برمامجه ما بين الفنانين والمطربين والرياضيين والشخصيات العامة لجذب اهتمام أكبر مساحة من الجمهور.

كما يشهد برنامج رامز جلال في المواسم الأخيرة تواجد أكثر من حلقية تضم ضيوف من دول الخليج العربي لجذب اهتمامهم وتحقيق نسبة مشاهدات أعلى على مستوى الوطن العربي.