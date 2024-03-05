"رامز جاب من الآخر".. برنامج مقالب رامز جلال في رمضان 2024

يشارك الفنان رامز جلال، في السباق الرمضاني المقبل من خلال برنامج مقالب جديد يحمل اسم "رامز جاب من الآخر"، مقرر أن يعرض على شاشة Mbc مصر في رمضان 2024.

وطرح رامز جلال البوستر الرسمي لبرنامج رامز جاي من الآخر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق:" بسم الله توكلنا علي الله، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر، ورمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين، بعون الله رامز جاب من الآخر في رمضان 2024 على MBC مصر والله المستعان ".

برنامج رامز جاب من الآخر

برامج مقالب رامز جلال يستقطب الضحايا من الفنانين، الذين يأتون بهدف تقديم برنامج ترفيهي ولكن في النهاية يكتشفون أنه برنامج مقالب الفنان الذي يحرص كل رمضان على تقديم مقلب جديد.

برنامج رامز نيفر إند

وكان وقع عدد من نجوم الفن ضحايا رامز جلال، منهم أحمد السقا، محمد رمضان، نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، محمد فراج، بسنت شوقي، شيماء سيف، نسرين أمين، هنادي مهنا، إيمان العاصي، وفاء عامر، محمد فؤاد، أمير عيد، أحمد حاتم، غادة إبراهيم.

كما وقع عددٌ من لاعبي الكرة ضحايا رامز جلال، منهم أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ورضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق، بالإضافة إلى محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي وإمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي بالإضافة إلى مصطفى يونس، أيضًا وقعت الإعلامية ياسمين عز وأمينة شلباية ضحايا رامز جلال، ببرنامج رامز نيفر إند.