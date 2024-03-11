الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حمدي خليفة ينسحب من خوضه انتخابات المحامين

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم حمدي خليفة المحامي بالنقض والنقيب الأسبق، اليوم الإثنين بخطاب إلى عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب يعتذر فيه عن عدم الاستمرار في خوض انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين عن منصب النقيب العام، ويطالب باستبعاد اسمه من الكشوف النهائية للمرشحين عن منصب النقيب العام.

وبدوره وجه نقيب المحامين اللجنة المشرفة على الانتخابات باتخاذ اللازم نحو رفع اسم حمدي خليفة من كشوف المرشحين على منصب النقيب العام في انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين المقرر عقدها في الثالث والعشرين من مارس الجاري.

وكان مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عقد يوم الخميس الماضي، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والمتعلقة بالعملية الانتخابية.

وبعد مناقشات وافق مجلس النقابة بأغلبية أعضائه على عقد انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، على منصب النقيب وعضوية المجلس، يوم السبت الموافق 23 مارس الجاري.

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