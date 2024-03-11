العراق وسوريا يوقعان مذكرة تعاون مشتركة بشأن الملف المائي

وقعت العراق وسوريا مذكرة تعاون مشتركة بشأن ملف المياه وكيفية توزيع الحصص المائية ووصولها للحدود العراقية.

وأكد وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، على ضرورة تعميق العلاقات السورية العراقية وتوحيد الرؤى ومواصلة العمل المشترك بالملف المائي وإقامة ندوات وورش عمل مشتركة واستمرار تبادل الزيارات على المستويين الوزاري والفني ، ووجود تعاون كبير لتعزيز الاطلاقات المائية، وفقا لما أوردته قناة "العراقية الإخبارية" الاثنين.

وقال إنه تم أيضا إنشاء محطات قياس مشتركة والاتفاق على كيفية توزيع الحصص المائية ووصولها إلى الحدود العراقية، وفقا لما يطلق عليه الحدود السورية - التركية وفق اتفاقيات مسبقة في هذا الجانب.

من جانبه، أكد وزير الموارد المائية السوري، حسين مخلوف، على تطابق المواقف والرؤى التى تم العمل والتنسيق عليها فى تنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلي تبادل البيانات بشكل مستمر ودائم.