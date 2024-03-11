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شهر‭ ‬البُشرى

د. عبدالراضى عبدالمحسن
د. عبدالراضى عبدالمحسن عميد‭ ‬دار‭ ‬العلوم‭ ‬القاهرة‭ ‬الأسب

‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬الذى‭ ‬أنزل‭ ‬فيه‭ ‬القرآن‭ ‬هدى‭ ‬للناس‭ ‬وبينات‭ ‬من‭ ‬الهدى‭ ‬والفرقان‭ ‬فمن‭ ‬شهد‭ ‬منكم‭ ‬الشهر‭ ‬فليصمه‭): ‬هل‭ ‬السرُّ‭ ‬الجامع‭ ‬بين‭ ‬القرآن‭ ‬وشهر‭ ‬الصوم‭ ‬يكمن‭ ‬فى‭ ‬تنزيل‭ ‬القرآن‭ ‬العظيم‭ ‬فى‭ ‬رمضان‭ ‬الكريم‭ ‬؟
أم‭ ‬أن‭ ‬السرَّ‭ ‬يكمن‭ ‬فى‭ ‬البشرى‭ ‬الحسنة‭ ‬التى‭ ‬جمع‭ ‬الله‭ ‬بها‭ ‬بينهما‭ ‬؟
‭ ‬فالله‭ ‬قد‭ ‬أخبرنا‭ ‬بأنه‭ ‬أنزل‭ ‬القرآن‭ ‬بشرى‭ ‬للمسلمين‭: ‬ونزَّلنا‭ ‬عليك‭ ‬الكتاب‭ ‬تبيانا‭ ‬لكل‭ ‬شيئ‭ ‬وهدى‭ ‬ورحمة‭ ‬وبشرى‭ ‬للمسلمين‭:‬،‭ ‬وقد‭ ‬بشَّر‭ ‬النبى‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭ ‬مَنْ‭ ‬يقرأ‭ ‬القرآنَ‭ ‬وهو‭ ‬ماهر‭ ‬به‭ ‬بأنه‭ ‬مع‭ ‬الملائكة‭ ‬السَّفَرَة‭ ‬الكرام‭ ‬البرَرَة‭.‬
‭ ‬وجَمعتْ‭ ‬البشرى‭ ‬بين‭ ‬القرآن‭ ‬والصيام‭ ‬بأنهما‭ ‬يشفعان‭ ‬للعبد يوم‭ ‬القيامة‭ ‬؛‭ ‬يقول‭ ‬الصيام‭ : ‬أى‭ ‬ربِّ‭ ‬منعتُه‭ ‬الطعام‭ ‬والشهوات‭ ‬بالنهار‭ ‬فشفِّعنى‭ ‬فيه‭ ‬؛‭ ‬ويقول‭ ‬القرآن‭ : ‬ربّ‭ ‬منعتُه‭ ‬النومَ‭ ‬بالليل‭ ‬فشفّعنى‭ ‬فيه‭. ‬
ثم‭ ‬ينفرد‭ ‬شهر‭ ‬الصيام‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬البشائر‭:‬
‮١‬‭ - ‬الامتياز‭ ‬بدخول‭ ‬الصائمين‭ ‬الجنة‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬يُقال‭ ‬له‭ ‬الريّان‭ ‬لايدخل‭ ‬منه‭ ‬سواهم‭. ‬
‮٢‬‭ - ‬مَن‭ ‬صامه‭ ‬إيماناً‭ ‬واحتساباً‭ ‬غُفر‭ ‬له‭ ‬ما‭ ‬تقدَّم‭ ‬من‭ ‬ذنبه‭.‬
‮٣‬‭ - ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬من‭ ‬النار‭ ‬ووسوسة‭ ‬الشيطان‭ ‬إذ‭ ‬تُغلق‭ ‬أبواب‭ ‬النار‭ ‬وتُسلسل‭ ‬الشياطين‭. ‬
‮٤‬‭ - ‬فرحتان‭ ‬لصائمه‭ ‬فرحةٌ‭ ‬عند‭ ‬فِطْرِه‭ ‬وفرحة‭ ‬عند‭ ‬لقاء‭ ‬ربه‭.‬
‮٥‬‭ - ‬خصوصية‭ ‬ثواب‭ ‬صيامه‭ ‬فقد‭ ‬بشَّر‭ ‬الله‭ ‬الصائمين‭ ‬بأجر‭ ‬مخصوص‭ ‬يأتى‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬عطاء‭ ‬الله‭ ‬وسعة‭ ‬جوده،‭ ‬فكل‭ ‬عمل‭ ‬ابن‭ ‬آدم‭ ‬له‭ ‬كما‭ ‬أخبر‭ ‬رب‭ ‬العزة‭:‬إلا‭ ‬الصوم‭ ‬فإنه‭ ‬لى‭ ‬وأنا‭ ‬أجزى‭ ‬به‭:.‬
‮٦‬‭ - ‬تطييب‭ ‬بدن‭ ‬الإنسان‭ ‬وتزكيته‭ ‬يوم‭ ‬القيامة‭ ‬فيكون‭ ‬أطيب‭ ‬من‭ ‬ريح‭ ‬المِسْك‭.‬
‮٧‬‭ - ‬إبعاد‭ ‬وجه‭ ‬الصائم‭ ‬عن‭ ‬النار‭ ‬سبعين‭ ‬خريفا‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬يصومه‭. ‬
‮٨‬‭. ‬الأمل‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬الصائم‭ ‬أحد‭ ‬العتقاء‭ ‬من‭ ‬النار‭ ‬الذين‭ ‬يعتقهم‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬يوميا‭ ‬فى‭ ‬رمضان‭. ‬
‮٩‬‭ - ‬استجابة‭ ‬الدعاء‭ :)‬ثلاثة‭ ‬لا‭ ‬تُردُّ‭ ‬دعوتُهم‭ ‬؛‭ ‬الصائم‭ ‬حتى‭ ‬يفطر،‭ ‬والإمام‭ ‬العادل،‭ ‬ودعوة‭ ‬المظلوم‭:.‬
‮١٠‬‭ - ‬تلقِّى‭ ‬دعوة‭ ‬الملائكة‭ ‬فيه‭ ‬بالإقبال‭ ‬على‭ ‬الجنة‭ ‬لباغى‭ ‬الخير‭ ‬
‮١١‬‭ - ‬مضاعفة‭ ‬أجر‭ ‬العبادات‭ ‬الأخرى‭ ‬التى‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬إكراما‭ ‬لشهر‭ ‬الصيام،‭ ‬فالعمرة‭ ‬فى‭ ‬رمضان‭ ‬تعدل‭ ‬حَجَّة‭.‬

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