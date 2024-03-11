الإثنين 11 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ثلاثي يتصارعون على الصدارة

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي

تتواصل الإثارة في الدوري الإنجليزي خلال الفترة الحالية، بعدما أصبحت المنافسة على صفيح ساخن على قمة المسابقة، بعد تعادل ليفربول أمام مانشستر سيتي بهدف لكل فريق، بالأمس الأحد.

txt

تغييرات فنية منتظرة بتشكيل الزمالك أمام الجونة غدًا

وشهدت مواجهة ليفربول أمام السيتي سيطرة كبيرة من جانب الريدز، خاصة في الشوط الثاني من المباراة.

ترتيب الدوري الإنجليزي     

يحتل اَرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، بينما يأتي ليفربول في الوصافة بنفس رصيد الجانرز، لكن فارق الأهاف يصب في صالح الأخير.

بينما يحل مانشستر سيتي في المركز الثالث بـ 63 نقطة، وأستون فيلا رابع الترتيب بـ 55 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

مواد متعلقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي في لقاء الغد

موعد مواجهة الأهلي والبنك الأهلي بالدوري

الجريدة الورقية