ترتيب الدوري الإنجليزي.. ثلاثي يتصارعون على الصدارة

تتواصل الإثارة في الدوري الإنجليزي خلال الفترة الحالية، بعدما أصبحت المنافسة على صفيح ساخن على قمة المسابقة، بعد تعادل ليفربول أمام مانشستر سيتي بهدف لكل فريق، بالأمس الأحد.

وشهدت مواجهة ليفربول أمام السيتي سيطرة كبيرة من جانب الريدز، خاصة في الشوط الثاني من المباراة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل اَرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، بينما يأتي ليفربول في الوصافة بنفس رصيد الجانرز، لكن فارق الأهاف يصب في صالح الأخير.

بينما يحل مانشستر سيتي في المركز الثالث بـ 63 نقطة، وأستون فيلا رابع الترتيب بـ 55 نقطة.