تغييرات فنية منتظرة بتشكيل الزمالك أمام الجونة غدًا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاءه الاول بمسابقه الدوري عقب خسارته الأخيرة للقب كاس مصر أمام غريمه التقليدي الأهلي بثنائية من دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض مساء يوم الجمعة الماضي.

ويحل الزمالك ضيفا على نظيره الجونه في تمام التاسعة والنصف من مساء غد الثلاثاء على ملعب ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الاحمر في لقاء مؤجل من الجولة 15 لبطولة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر ان يخوض الزمالك المواجهه بتشكيل يضم كلا من..

فى حراسة المرمي: محمد صبحي

الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري- عمر جابر.

الوسط : نبيل عماد دونجا – أشرف روقا – يوسف أوباما.

الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – شيكابالا