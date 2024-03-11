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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

جهود حثيثة لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية الزراعية

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا لبحث سبل زيادة صادرات مصر من البطاطس.

وخلال الاجتماع، أكد القصير الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن صادرات البطاطس المصرية تتزايد سنويًا.

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 نجاح منظومة الصادرات

وشكر القصير المزارعين والمصدرين المصريين على دورهم في نجاح منظومة الصادرات الزراعية، مشيدًا بالإجراءات التي يتخذها الحجر الزراعي المصري وجهود مشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس.

وطالب القصير كافة أطراف المنظومة بالاستمرار في بذل دورهم المنوط بكل منهم بشفافية ووعي، مؤكدًا على أهمية التزام المصدرين بالممارسات السليمة المعتمدة وفقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية للبلد المستورد.

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الصادرات الزراعية المصرية

وشدد القصير على ضرورة التعامل بأقصى درجات الشدة مع أي حالات من التلاعب في جودة الصادرات الزراعية المصرية، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على سمعة الصادرات المصرية التي بذلت الدولة والمصدرون والمنتجون جهودًا كبيرة للحفاظ عليها.

وفي نهاية الاجتماع، طالب القصير بتوحيد البيانات التي تصدر عن كل الجهات ذات الصلة بالزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

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