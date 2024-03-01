جهود مكثفة بالدقهلية لزراعة الاشجار المثمرة والزينة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الجهود المكثفة التي تقوم بها رئاسة مراكز ومدن محافظة الدقهلية لزراعة الاشجار المثمرة والزينة علي الطرق العامة والحدائق والجزر الوسطي وافنية المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين، حيث تابع"مختار"جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن محلة دمنه والمنصورة والكردي وتمي الامديد والمطرية في هذا الشأن، حيث استمر تنفيذ اعمال زراعة الاشجار بنطاق مدينة محلة دمنه باشراف ومتابعة المحاسب هاني احمد رئيس المدينة وفي مركز المنصورة باشراف ومتابعة المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز وفي مدينة الكردي باشراف ومتابعة الاستاذه اميمه السعيد رئيس المدينة وفي مركز مدينة تمي الامديد باشراف ومتابعة المحاسب متولي عبد العال وفي مركز المطرية باشراف ومتابعة المحاسب نادر محي الدين رئيس المركز.

وفي هذا الصدد اكد "مختار" علي ضرورة المتابعة المستمرة لاعمال زراعة الاشجار ورعايتها والحفاظ عليها حرصا علي تحقيق الاهداف المرجوه من المبادرة بنطاق محافظة الدقهلية.

يأتى ذلك في اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لزراعة 100مليون شجرة بالمحافظات تعزيزا لجهود الدولة المصرية لتوفير بيئة نظيفة ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين والحد من التغيرات المناخية بكافة، تنفيذاً لرؤية مصر 2030، وضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بنطاق محافظة الدقهلية برعاية الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بهدف زراعة الاشجار المثمرة وزيادة المساحات الخضراء تنفيذا للخطة الشاملة للتشجير بنطاق المحافظة للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والأحياء والقرى من خلال تكثيف المساحات الخضراء وزراعة الاشجار وتنفيذ اعمال تستهدف تحسين الصورة البصرية للمواطنين.