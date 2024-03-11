التعليم تُشدد على انتظام الدراسة خلال شهر رمضان دون أي رفع للغياب

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، تشدد على:

تفعيل نظام الغياب الإلكتروني بشكل إلزامي لجميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية، خاصة المرحلة الإعدادية والثانوية، طوال شهر رمضان.

تسجيل الحضور والغياب بشكل دقيق لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم.

انتظام الدراسة بجميع المدارس خلال شهر رمضان دون أي تغيير في مواعيدها أو ساعاتها.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب غير الملتزمين بالحضور دون أعذار مقبولة.

توفير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمصادر التعلم:

حرصت الوزارة على توفير العديد من مصادر التعلم التي تساعد الطلاب على تحقيق أفضل النتائج الدراسية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، من خلال: