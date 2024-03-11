التعليم تُشدد على انتظام الدراسة خلال شهر رمضان دون أي رفع للغياب
أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، تشدد على:
- تفعيل نظام الغياب الإلكتروني بشكل إلزامي لجميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية، خاصة المرحلة الإعدادية والثانوية، طوال شهر رمضان.
- تسجيل الحضور والغياب بشكل دقيق لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم.
- انتظام الدراسة بجميع المدارس خلال شهر رمضان دون أي تغيير في مواعيدها أو ساعاتها.
- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب غير الملتزمين بالحضور دون أعذار مقبولة.
توفير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمصادر التعلم:
حرصت الوزارة على توفير العديد من مصادر التعلم التي تساعد الطلاب على تحقيق أفضل النتائج الدراسية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، من خلال:
- إطلاق المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني على موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت، والذي يتضمن المواد التعليمية والتدريبية في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي.
- تقديم المواد الدراسية بأسلوب سهل مبسط مع التدريب عليها لمساعدة الطلاب على فهمها بشكل أفضل.