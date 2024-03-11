عاجل
"الآيس لحس دماغه".. سائق يفتك بزوجته في المطرية والجيران: كانت مدمنة
الإثنين 11 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

التعليم تُشدد على انتظام الدراسة خلال شهر رمضان دون أي رفع للغياب

طلاب مدارس
طلاب مدارس

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، تشدد على:

  • تفعيل نظام الغياب الإلكتروني بشكل إلزامي لجميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية، خاصة المرحلة الإعدادية والثانوية، طوال شهر رمضان.
  • تسجيل الحضور والغياب بشكل دقيق لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم.
  • انتظام الدراسة بجميع المدارس خلال شهر رمضان دون أي تغيير في مواعيدها أو ساعاتها.
  • اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب غير الملتزمين بالحضور دون أعذار مقبولة.
txt

"التسرب من التعليم" ندوة توعوية في منبال بمطاي

توفير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمصادر التعلم:

حرصت الوزارة على توفير العديد من مصادر التعلم التي تساعد الطلاب على تحقيق أفضل النتائج الدراسية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، من خلال:

  • إطلاق المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني على موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت، والذي يتضمن المواد التعليمية والتدريبية في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي.
  • تقديم المواد الدراسية بأسلوب سهل مبسط مع التدريب عليها لمساعدة الطلاب على فهمها بشكل أفضل.
txt

وزير التعليم العالي: ندعم إنشاء جامعات على مستوى دولي

مواد متعلقة

وزير الزراعة يطالب رئيس المجلس السلعي التصديري بنشر الوعي بين المصدرين

وزير الزراعة يبحث سبل تعزيز صادرات مصر من البطاطس ويشيد بالتعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية

وزير الزراعة يتفقد معرض وزارة الزراعة للسلع الغذائية خير مزارعنا لأهالينا

"حكاية حياة" ندوة ذاتية بكلية الزراعة فى جامعة الفيوم
الجريدة الورقية