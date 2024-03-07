وزير التعليم العالي: ندعم إنشاء جامعات على مستوى دولي

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن دعم الدولة المصرية إنشاء جامعات على مستوى دولي.

وأكد وزير التعليم العالي الاهتمام بجودة العملية التعليمية والبحثية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإتاحة تعليم جامعي متميز في إطار تنافسي.

وزير التعليم العالي: نسعى لتأهيل الطلاب لسوق العمل

ونوه وزير التعليم العالي بأن ذلك يساهم في تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على الالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف والقدرات التي تؤهلهم لذلك.

وأشار وزير التعليم العالي إلى بناء قدرات أعضاء الهيئة الأكاديمية والبحثية، من خلال التفاعل وتبادل الخبرات مع أقرانهم بكُبرى الجامعات الدولية والمؤسسات الدولية المرموقة، بما يعود بالنفع على العملية التعليمية والبحثية.

ونوه وزير التعليم العالي باهتمام الوزارة بتشجيع المؤسسات الدولية على الاستثمار في التعليم العالي، وزيادة جهود الشراكة والتعاون الدولي بين الجامعات المصرية ونظيرتها الدولية ذات السُمعة المُتميزة.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج في الجامعات المصرية وتأهيل واعتماد مُحاضرين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وربط المُخرجات التعليمية بمُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

استراتيجية التعليم العالي

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى إلى تطوير المناهج والتوسع فى البرامج البينية ومواكبة التطور فى التخصصات.

كما تهدف استراتيجية التعليم العالي إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال فى التعليم الجامعى، واقتراحات تنفيذية لتطوير الاستثمار فى التعليم العالى، ورؤى جديدة لتدويله.

وتهدف استراتيجية التعليم العالي أيضا إلى سرعة رقمنة العمل بالمستشفيات الجامعية، واتباع المعايير الدولية فى التعليم والتدريب وتقديم الخدمات الصحية، وإعداد قانون موحد للتعليم العالى، وإعادة هيكلة المجالس مع وجود مرونة فى اللوائح، وتعزيز التحالفات الإقليمية والتركيز على المهارات، وتأهيل وتدريب كوادر أعضاء هيئة التدريس بما يتيح تجربة تعليمية متميزة، وربط المشروعات الطلابية والبحثية بالاحتياج الحقيقى للمجتمع، وتطوير المناخ التشريعى بما يحفز الاستثمار فى التعليم العالى.