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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا تسقط 15 طائرة دون طيار أطلقتها روسيا الليلة الماضية

طائرة دون طيار
طائرة دون طيار

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 15 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" أطلقتها القوات الروسية على أوكرانيا الليلة الماضية.

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وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الاثنين : "في الليل، هاجمت القوات الروسية، أوكرانيا مرة أخرى باستخدام 25 طائرة بدون طيار من طراز شاهد، ودمرت قوات ووسائل الدفاع الجوي الأوكرانية 15 طائرة بدون طيار مقاتلة".

 

واشارت الهيئة إلى أن الجيش الروسي شن - أمس - أربع ضربات صاروخية و88 غارة جوية، بالإضافة إلى 96 وابلًا من الصواريخ، على المواقع العسكرية الأوكرانية وعلى المناطق المأهولة بالسكان.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن - في وقت سابق - أن أوكرانيا ستعزز قوتها ودفاعها الجوي، وغيرها من وسائل تدمير الطائرات الروسية.

من جانبه، أشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دونيتسك، فاديم فيلاشكين، إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 12 آخرين في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا؛ جراء القصف الروسي.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن فيلاشكين قوله: "خلال الـ24 ساعة الماضية، قتل الروس ثلاثة من سكان منطقة دونيتسك.. اثنان في دوبروبيليا وواحد في تشاسيف يار، بينما أصيب 12 شخصًا آخرين في جميع أنحاء المنطقة".

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