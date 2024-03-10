أوكرانيا: تسجيل 29 انفجارًا في إطلاق نار روسي على مناطق حدودية وبلدات تابعة لإقليم سومي

أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم سومي بشمال أوكرانيا، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي أطلق النار 6 مرات على العديد من المناطق الحدودية والبلدات التابعة للإقليم الليلة الماضية، وأنه تم تسجيل 29 انفجاراً جراء ذلك.

وذكرت الإدارة، في بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية: "في الليل وفي الصباح، أطلق الروس النار ست مرات على المناطق الحدودية والبلدات في سومي، فضلًا عن أن مجتمعات كراسنوبل وفيليكا بيساريفكا وإسمان وسيريدينا بودا تعرضت هي الأخرى للقصف".

وأضافت أن الجيش الروسي هاجم كراسنوبل بقذائف الهاون وتم تسجيل خمسة انفجارات، كما هاجم بلدة سيريدينا-بودا بقاذفات صواريخ متعددة وتعرضت بلدة إسمان لهجوم بقذائف الهاون وتعرضت بلدة فيليكا بيساريفكا للقصف بقاذفات صواريخ متعددة.