الأحد 10 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: تسجيل 29 انفجارًا في إطلاق نار روسي على مناطق حدودية وبلدات تابعة لإقليم سومي

الحرب الروسية
الحرب الروسية

أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم سومي بشمال أوكرانيا، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي أطلق النار 6 مرات على العديد من المناطق الحدودية والبلدات التابعة للإقليم الليلة الماضية، وأنه تم تسجيل 29 انفجاراً جراء ذلك.

txt

أوكرانيا: لا توجد سفن حربية روسية في البحر الأسود

txt

بعد تصريحات البابا عن أوكرانيا.. الفاتيكان يوضح المعنى الحقيقي لكلامه

وذكرت الإدارة، في بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية: "في الليل وفي الصباح، أطلق الروس النار ست مرات على المناطق الحدودية والبلدات في سومي، فضلًا عن أن مجتمعات كراسنوبل وفيليكا بيساريفكا وإسمان وسيريدينا بودا تعرضت هي الأخرى للقصف".

وأضافت أن الجيش الروسي هاجم كراسنوبل بقذائف الهاون وتم تسجيل خمسة انفجارات، كما هاجم بلدة سيريدينا-بودا بقاذفات صواريخ متعددة وتعرضت بلدة إسمان لهجوم بقذائف الهاون وتعرضت بلدة فيليكا بيساريفكا للقصف بقاذفات صواريخ متعددة.

مواد متعلقة

بعد تصريحات البابا عن أوكرانيا.. الفاتيكان يوضح المعنى الحقيقي لكلامه

بابا الفاتيكان: أعتقد أن أوكرانيا يجب أن تتحلى بالشجاعة لرفع العلم الأبيض

أوكرانيا: قوات الدفاع الجوي تدمر 12 مسيرة روسية خلال 24 ساعة

زيلينسكى: توقيع اتفاقية بين أوكرانيا وتركيا لتطوير العلاقات المشتركة بين وزارتى دفاع البلدين

وزير الدفاع الفرنسي: لن نرسل عسكريين للقتال في أوكرانيا لكن هناك خيارات أخرى

الجريدة الورقية