أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 424 ألفا و980 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الاثنين ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 424 ألفا و980 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك بعد تسجيل مقتل 920 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و739 دبابة و12 ألفا و874 من المركبات المدرعة و10 آلاف و499 من النظم المدفعية و1016 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و711 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 1686 من المعدات الخاصة و8 آلاف و141 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و13 ألفا و826 من المركبات وخزانات الوقود".

وأشارت إلى أن طائرات قوات الدفاع قصفت 10 مناطق لتمركز القوات الروسية والأسلحة والمعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم، كما أصابت نظاما صاروخيا مضادا للطائرات خلال 24 ساعة، لافتة إلى أن نحو 64 اشتباكا قتاليا جرى على الجبهة في ساحة المعركة على مدار أمس، في حين ضربت وحدات من القوات الصاروخية مجموعتين من أفراد الجيش الروسي والأسلحة والمعدات العسكرية ومخزن ذخيرة ومحطتين للحرب الإلكترونية ومنظومتين للدفاع الجوي.

وأوضحت الهيئة، أن الجيش الروسي هاجم أوكرانيا مرة أخرى باستخدام 25 طائرة بدون طيار من طراز شاهد، بينما دمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 15 طائرة منها، وتعرضت أكثر من 150 بلدة في أقاليم (تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوروجيا ودنيبروبتروفسك وخيرسون وميكوليف) لنيران المدفعية الروسية.