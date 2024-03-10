غازبروم: أوكرانيا رفضت تسليم 42 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا

ذكرت شركة "غازبروم"الروسية، أن الشركة تقوم بتزويد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بمقدار 42 مليون متر مكعب في اليوم عبر محطة ضخ الغاز سودجا، مشيرة إلى أن الجانب الأوكراني رفض طلب التسليم عبر سوخانوفكا.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية، عن بيان الشركة "غازبروم تصدر الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر محطة ضخ الغاز سودجا، والتي تبلغ 42 مليون متر مكعب في 10 مارس، وتم رفض طلب التسليم عبر سوخانوفكا".

وأضاف أن حجم الضخ في اليوم السابق بلغ 42.3 مليون متر مكعب أيضا.

وذكرت تقارير سابقة بالإشارة إلى البيانات الصادرة عن موقع مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا، أن عبور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية قد يبلغ 42 مليون متر مكعب في 10 مارس.

ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا، حيث تم إيقاف الضخ عبر نورد ستريم تماما.