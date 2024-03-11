شبانة : اعترض على التلميح بضم عبد الله السعيد

انتقد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، تصريح حسام حسن الخاص بعبد الله السعيد خلال المؤتمر الصحفي لاعلان قائمة الفراعنة بالأمس.

وقد تحدث حسام حسن قائلا : انه من الممكن ضم لاعب الزمالك عبد الله السعيد في فترة ما ولا يهمني عامل السن بقدر المستوى في الملعب.

أبدى شبانة اعتراضه على فكرة ضم عبد الله السعيد في أي فترة مقبلة ، مؤكدا ان هناك بدائل قوية وعديدة تستطيع تنفذ هذه الأدوار.

واختتم شبانة قائلا كيف نكون في مرحلة بناء للمنتخب الوطني ويتم التلميح بضم عبد الله السعيد؟