فئات تعمل 5 ساعات في رمضان.. تعرف عليها

مواعيد العمل في شهر رمضان 2024، تتصدر اهتمامات الكثير من الموظفين خاصة مع بداية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، حيث أن الكثير يرغبون في العمل ساعات أقل مقارنة بالأيام العادية للعمل.

مواعيد العمل في رمضان 2024

أكدت الحكومة في وقتٍ سابقٍ أن مواعيد العمل في رمضان 2024، بمعدل 5 ساعات يوميا، على أن تبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، لجميع العاملين بـالجهاز الإداري للدولة كما يحصل موظفو الدولة على إجازة أسبوعية خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان المبارك

وفي سياق آخر أكد البنك المركزى المصرى، أن مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان المبارك للجمهور، لمدة 4 ساعات يوميا، حيث تبدأ من الـ9 والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

قانون العمل

وجدير بالذكر نص قانون العمل على أنه لا يجوز تشغيل الموظف فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، على ألا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.