وكيل صحة الشرقية يناقش خطة العمل خلال شهر رمضان

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع مديري الإدارات الفنية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، لمناقشة خطة العمل القادمة، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

بدء وكيل الوزارة الاجتماع بتهنئة مديري الإدارات الفنية والصحية والمستشفيات بالمحافظة، والعاملين بالقطاع الصحي، بقرب حلول شهر رمضان المبارك، أعادة الله علينا وعلي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وقام بمناقشة الخطة التنظيمية الموضوعة للعمل خلال الشهر الكريم، واستمع إلى مقترحات مديري الإدارات والمستشفيات بشأن تنفيذ الخطة، والاحتياجات اللازمة لكل إدارة ومستشفى، وبحث أي معوقات تؤثر علي انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها.

مؤكدًا علي أهمية بذل المزيد من الجهد للإرتقاء بالمنظومة الصحية، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، خاصة أن شهر رمضان شهر عمل وعباده لقضاء مصالح الناس، كما شدد علي متابعة منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، ونمو معدل مؤشرات أداء العمل بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية، ومؤكداً علي أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين كافة الإدارات والمستشفيات بالمحافظة.

ووجه وكيل وزارة الصحة بنشر جداول النوبتجيات بكافة الأقسام الطبية بالمستشفيات، خلال شهر رمضان الكريم، بما يتناسب مع احتياجات المرضى، مشدداً علي مديري المستشفيات بالمتابعة المستمرة للأقسام الطبية المختلفة، وخاصة علي قسم الاستقبال والطوارئ، والعنايات المركزة، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية بجودة عالية للمرضي، وانتظام عمل العيادات الخارجية وعدم وجود أي عيادة مغلقة، وصرف الأدوية وفقاً للائحة المنظمة لذلك، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، ومتابعة تطبيق كافة معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي بالأقسام، وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، والإجراءات الصحيحة للتخلص الآمن النفايات الطبية الخطرة بها، موجهاً بالتركيز على متابعة لوحات الكهرباء والمخارج والتمديدات الخاصة بها، ومفاتيح الكهرباء داخل جميع الأماكن والغرف، والتأكد من سلامتها وتغطية جميع الكابلات الكهربائية، ومتابعة المولدات الكهربائية، وطفايات الحريق، وإجراءات التخلص من الكهنة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بصورة منتظمة.