انفوجراف.. حصاد أنشطة وزارة العمل بالأسبوع الأخير

تنشر "الوفد" في هذا التقرير حصاد وزارة العمل خلال الأسبوع الأخير.

منظمة العمل العربية

شارك وزير العمل حسن شحاتة، في اجتماعات الدورة رقم 100 لمنظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، والتي تضم في عضويتها أطراف العمل الثلاثة العرب من وزارات عمل وأصحاب أعمال وعمال.

وبدأت فعاليات مجلس الإدارة بكلمة ألقاها المدير العام للمنظمة السيد فايز المطيري، ود. على بن سعيد بن صميخ المري،رئيس مجلس الإدارة، أكدا خلالها على جهود ودور "المنظمة" في خدمة قضايا العمل العربي والتحديات التي تواجه سوق العمل، وكذلك الدعم الكامل للقضية الفلسطينية في مواجهة ممارسات الاحتلال،وأوضحا أن فلسطين قضية العرب الأولى،وما يحدث من عدوان من جانب الاحتلال يستدعي العمل العربي المشترك للوقوف بجانب الحق الفلسطيني وحماية العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة.

وأكد الوزير حسن شحاتة في تصريحات صحفية على أن العمل العربي المشترك هو هدف من أهداف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يوجه دائما بدعم ومساندة كل تعاون وتواصل مع الأشقاء العرب لمواجهة كافة التحديات الراهنة.

الساليزيان الإيطالي

وأعلنت وزارة العمل عن توقيع بروتوكول تعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي "دون بوسكو" ،فرع الأسكندرية ،في مجالات التدريب المهني ،وتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

تعويضات عاجلة

وجه وزير العمل حسن شحاتة، الإدارة المُختصة بالعِمالة غير المنتظمة ،بسرعة صرف إعانات للعمال ضحايا انقلاب سيارة نصف نقل مُحملة بالعمال الزراعيين باليومية ،على الطريق الزراعي في نطاق مركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة،وذلك بواقع 200 ألف جنيه لكل مُتوفي،"6 متوفين"،و20 ألف جنيه لكل مُصاب ،"15 مُصابًا "،وذلك من "بند الحوادث" الذي قرر "الوزير شحاتة" إستحداثه على منظومة العمالة غير المنتظمة بالوزارة، منذ أيام ،لمواجهة حوادث الطوارئ للعمال غير المُنتظمين.

وحث الوزير إدارة العمالة غير المنتظمة بالإنتهاء من إجراءات تسليم التعويضات ،فور إستلام الأوراق المطلوبة من أُسر الضحايا.

مؤتمر السياحة العلاجية

شارك وزير العمل حسن شحاتة ،في اليوم الختامي لفعاليات المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية، الذي نظمته محافظة جنوب سيناء ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال يومي 2 و3 مارس الجاري، وافتتحه د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ،بحضور عددٌ كبير من الوزراء الحاليين والسابقين، والمحافظين، وسُفراء الدول، وممثلي المنظمات الدولية، وقطاع عريض من رؤساء الهيئات والجهات، ورؤساء الجامعات، والمسئولين، وممثلين عن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، ولفيفٌ من الخبراء والممارسين والمهتمين بقضايا السياحة الصحية وسياحة الاستشفاء في العالم.

مشروع مهني 2030

وعقد حسن شحاتة وزير العمل ،بديوان عام الوزارة،إجتماعا مع ممثلين عن عدد من الوزارات،والجهات المعنية ،للتنسيق ،ومواجهة كافة التحديات التي تواجه تنفيذ مشروع مهني 2030 ،الذي أطلقه "الوزير " ومنتصف شهر يناير 2024 الماضي ،تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،بهدف تدريب مليون متدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج ،بالتعاون مع مراكز تدريب مهني خاصة في كل المحافظات .

تراخيص مراكز تدريب مهني خاصة

وحرص وزير العمل حسن شحاتة ،بديوان عام "الوزارة " ،على مراجعة مستندات تراخيص مراكز تدريب مهني خاصة ،تقدمت بأوراقها إلى "الوزارة" لمزاولة نشاط التدريب المهني بشكل رسمي ،أو للعمل مع الوزارة في تنفيذ مشروع "مهني 2030"،الذي أطلقه "الوزير "منتصف يناير الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص لتدريب مليون متدرب كل عام ،واستهداف العمل مع أكثر من 700 مركز تدريب مهني خاص على مستوى الجمهورية ،لتنمية مهارات الشباب بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج،موضحا أن إصدار التراخيص "حق قانوني" لوزارة العمل ،التي تهدف إلى تقنين أوضاع المراكز الخاصة ،لتعمل مع الدولة في تطوير منظومة التدريب المهني بكل مراحلها.

اتحادي الصناعات والغرف التجارية

التقى حسن شحاتة وزير العمل ،بديوان عام الوزارة ،محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ،وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ،وجلال الزوربا،رئيس اتحاد الصناعات الأسبق،لبحث مجموعة من الملفات المشتركة،حيث أكد الوزير شحاتة أن "الوزارة "حريصة على التواصل مع طرفي العمل والإنتاج، من أصحاب عمل وعمال ،كشركاء اجتماعيين،لتعزيز علاقات العمل ،والتعاون في كافة القضايا المشتركة.

مؤسسة التدريب الأوروبية

وإلتقى حسن شحاتة وزير العمل ،بديوان عام "الوزارة" ،وفدًا من مؤسسة التدريب الأوروبية ،إحدى وكالات الإتحاد الأوروبي،يضم :د.بيلفي تورستي ،مديرة المؤسسة،وباسكوالينو ماري،خبير أول في تنمية رأس المال البشري والمنسق القُطري،وسيمون راف، عن المديرة العامة لمُفاوضات الجِوار،وأحلام فاروق،عن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر،وذلك لبحث تفعيل سُبل التعاون المُشترك،في مجال "التدريب المهني"،وتنمية مهارات الشباب المصري ،وتأهيله لسوق العمل في الداخل والخارج ،بمعايير دولية ،ودعم فُرص العمل والتوظيف،حيث رحب "الوزير" بهذا التعاون والمُشاركة،متطلعًا إلى إحداث نتائج على أرض الواقع ،تماشيًا مع ثقافة الجمهورية الجديدة ،وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تعويضات لِعِمالة غير منتظمة

سَلّمت وزارة العمل ،شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية للمُستفيدين من أُسر 3 عُمال مُتوفين، ومُصاب واحد من العمالة غير المنتظمة، من محافظات: القاهرة ، والوادى الجديد ، وأسوان ، ومطروح ، بإجمالى بقيمة 601 ألف و210 جنيها، مُقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض، بوثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة،والتى أصدرتها "الوزارة "بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتهم اجتماعيًا وصحيًا.

الغرفة الألمانية

شاركت وزارة العمل في فعاليات حفل توزيع جوائز المتفوقين من خريجي مدارس فنية وتكنولوجية تطبيقية والذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة،بالقاهرة، بحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية بملف التعليم الفني والتدريب المهني، وبحسب بيان صادر عن الوزارة أكد وزير العمل حسن شحاتة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه اللواء أسامه فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، على أهمية التركيز علي المسئولية المجتمعية والتعاون مع القطاع الخاص في دعم منظومة التعليم الفني،و إثقال الشباب بالمهارات المطلوبة لمجابهة متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج.

انتخابات دريم بارك

وأعلنت وزارة العمل، عن بدء عملية إنتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة دريم بارك للملاهي، وذلك بمقر الشركة.

المساواة بين الجنسين

نظمت وزارة العمل اجتماعاً مع ممثلى وزارة الخارجية الفنلندية لعرض انجازات وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بوزارة العمل والتى تم إنشائها عام 2019، والوحدات الفرعية التابعة لها بمديريات العمل ، يأتي ذلك فى إطار مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر وتونس والمغرب الذى يُنفذ بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل ،والممول من وزارة الخارجية الفنلندية.. وأوضح بيان صحفي ، أنه من أهم انجازات" وحدة المساواة بين الجنسين" بالوزارة : قراراي وزير العمل رقم 43 و 44 ،حيث بإلغاء المهن المحظور على النساء ،والسماح بالعمل ليلا ،مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتهن،وتوفير بيئة عمل آمنة، وتوفير وسيلة انتقال، وفقا لما يحدده القانون، والقرارات الوزارية المنفذة له،وإطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل و أنشطتها وكيفية العمل على تنفيذها ..كما تم التطرق إلى تدريب مفتشى السلامة والصحة المهنية على تغير المناخ والاقتصاد الاخضر وتأثيره على عمل المرأة الذى عقد مؤخرا .

العمل بالخارج

أعلنت وزارة العمل عن طرق التسجيل على فرص عمل للشباب بالخارج"عامل زراعي".

وكانت "الوزراء"قد دعت الشباب المصري، الراغب في السفر للعمل بالخارج ،الى الدخول على موقعها الرسمي،وتسجيل البيانات المطلوبة،معلنة عن فتح باب التسجيل "للعمل الموسمي بالخارج" ، على مهنة "عامل زراعي" ، مؤكدة على أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل للشباب المصري في الداخل و الخارج ، وتحقيق دور الوزارة فى رسم سياسات التشغيل، لفرص العمل الدائمة والموسمية،للعمالة المصرية المؤهلة ،على أن يتم تسجيل البيانات على الموقع الرسمي للوزارة: https://www.manpower.gov.eg.