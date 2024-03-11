موعد أذان المغرب في رمضان 2024.. مع بداية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، يبحث الكثير من المواطنين عن موعد أذان المغرب، حيث يكون موعد أذان المغرب أول يوم رمضان في حدود الساعة 6:01.

دار الإفتاء المصرية

وكانت أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الإثنين 11 مارس هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريًا، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريًا.

موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان الساعة 6:01

-موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان الساعة 6:02.

موعد أذان المغرب ثالث يوم في رمضان الساعة 6:02.

موعد أذان المغرب رابع يوم في رمضان الساعة 6:03.

موعد أذان المغرب خامس أيام رمضان الساعة 6:03.

موعد أذان المغرب سادس أيام رمضان الساعة 6:04.

موعد أذان المغرب سابع أيام رمضان الساعة 6:05.

موعد أذان المغرب ثامن أيام رمضان الساعة 6:05.

موعد أذان المغرب تاسع أيام رمضان الساعة 6:06.

موعد أذان المغرب عاشر أيام رمضان الساعة 6:06.

موعد أذان المغرب في رمضان

جدير بالذكر وفقا للحسابات الفلكية يختلف موعد أذان المغرب في رمضان 2024 اليوم تلو الآخر، وموعد الغروب، حيث يتأخر بمقدار دقيقة إلى دقيقتين يوميًّا.