عاجل.. أسعار الذهب بمحلات الصاغة أول أيام شهر رمضان الكريم

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب في محلات الصاغة في الساعات الاولى من صباح اليوم الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاربعاء الماضي بشأن تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة بقيمة 6%، وأيضًا في ضوء الاحداث الدولية الراهنة.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3657 جنيهًا

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر نحو 3200 جنيهًا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2742 جنيهًا

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 25600 جنيهًا

وجاء سعر الأوقية نحو 2180 دولارًا