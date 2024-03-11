الصيد يواصل حصد المراكز الأولى في بطولة الجيزة الشتوية للسباحة

واصل فريق السباحة بنادي الصيد حصد المراكز الأولى فى اليوم السابع لبطولة الجيزة الشتوية للسباحة والتى يستضيفها مجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة ،وجاءت نتائج السباحين التفصيلية لمراحل 12و13سنة أولاد وبنات في اليوم السابع للبطولة كالتالي:



1. السباح : عدي عماد عابد ( مرحلة 12 سنة )

• السباق : 200م فراشة

• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية



2. السباح : عبد الرحمن كريم محمد ( مرحلة 13 سنة )

• السباق : 200م فراشة

• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية



3. فريق الناشئات : حصل فريق الناشئات ( مرحلة 12 سنة )

فريدة أمير, فريدة محمد, نور محمود, جودي شريف

• السباق : 4×100م تتابع متنوع

• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية



4. فريق الناشئين : حصل فريق الناشئين( مرحلة 13 سنة )

حمزة طارق, عمر عمرو, عبد الرحمن, شهاب خالد

• السباق : 4×100م تتابع متنوع

• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية



5. السباح : ياسين عمرو فرج ( مرحلة 12 سنة )

• السباق : 50م حرة

• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية



6. فريق الناشئين : حصل فريق الناشئين( مرحلة 12 سنة )

ياسين عمرو, محمود عمرو, أحمد إيهاب, محمد أحمد, آدم أشرف, آدم سامي, مالك محمد, علي أحمد, سليم أحمد, عدي عماد

• السباق : 10×50م تتابع حرة

• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية



7. السباحة : فريدة أمير إبراهيم ( مرحلة 12 سنة )

• السباق : 100م ظهر

• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية



8. السباحة : رودينا كريم أشرف محمد ( مرحلة 13 سنة )

• السباق : 100م ظهر

• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية



9. السباح : عمر عمرو أباظة ( مرحلة 13 سنة )

• السباق : 200م صدر

• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية



10. السباح : ياسين جهاد عبد المنعم ( مرحلة 13 سنة )

• السباق : 200م فراشة

• الترتيب : المركز الثانىوالميدالية الفضية



11. فريق الناشئين : حصل فريق الناشئين( مرحلة 12 سنة )

محمود عمر, عدي عماد, آدم سامي, أحمد إيهاب

• السباق : 4×100م تتابع متنوع

• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية



12. فريق الناشئات : حصل فريق الناشئات( مرحلة 13 سنة )

رودينا كريم, فرح الشاذلي , زينة شريف, لارا طارق

• السباق : 4×100م تتابع متنوع

• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية



13. السباح: أحمد إيهاب أحمد فتحي ( مرحلة 12 سنة )

• السباق : 400م حرة

• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية



14. السباحة : هبة عمرو علي أحمد ( مرحلة 13 سنة )

• السباق : 800م حرة

• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية