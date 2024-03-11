تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الانجليزي

يستعد نادي تشيلسي لمواجهة نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الاثنين، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ نادي تشيلسي اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: بيتروفيتش.

في خط الدفاع: جوستو، تياجو سيلفا، ديساسي، مارك كوكوريا.

في خط الوسط: إنزو فيرنانديز، كايسيدو، كونور جالاجير.

في الهجوم: بالمر، رحيم ستيرلينج، جاكسون

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، فيما يبث اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1.