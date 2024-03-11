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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يمنع المصلين من أداء صلاة أول ليالي رمضان

الصلاة في المسجد
الصلاة في المسجد الأقصى

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء أمس الأحد، دخول مئات المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، فى الليلة الأولى من صلوات التراويح خلال شهر رمضان.

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جماعات الهيكل المتطرفة تستعد لاقتحام المسجد الأقصى غدا وأول أيام رمضان

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الاحتلال يمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى (فيديو)


وذكر شهود عيان بأن قوات الاحتلال احتجزت فلسطينيين توافدوا إلى المسجد الأقصى، وأعاقت وصولهم إليه بعد وقفهم عن البوابات
وأضافوا أن الاحتلال فرض قيودًا على دخول الشباب للأقصى لأداء التراويح، وسمح بدخول النساء من سن 40
يذكر أن، قوات الاحتلال  تفرض حصارًا مشددًا على المسجد الأقصى منذ خمسة أشهر وتمنع الدخول إليه، وقد أصدرت عشرات أوامر الإبعاد بحق مقدسيين، من أجل منعهم من الصلاة خلال شهر رمضان.

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