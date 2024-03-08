الجمعة 08 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الاحتلال يمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

 وضعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المتاريس الحديدية في القدس لمنع من المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى وصلاة الجمعة.

txt

القسام تنشر مشاهد قنص ضابط صهيوني شرق بيت حانون

txt

فتح معبر رفح الحدودى ودخول مساعدات وخروج جرحى ومصابين

 وأظهر فيديو لقناة “القاهرة الإخبارية”، انتشار شرطة الاحتلال في الطرق وتالشوارع المؤدية إلى المسجد الأقصى، لمنع المصلين من الوصول إليه. 

 وما يحدث يكشف كذب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغنى بوجود تسهيلات للدخول للمسجد، وبأنه لن يكون هناك عراقيل، إذ إنه على أرض الواقع كان هنالك تعزيزات شرطية مشددة منتشرة في شوارع المدينة المحتلة ليس فقط على أبواب المسجد الأقصى لكن على أبواب البلدة القديمة.

 وتتواجد مركبة المياه العادمة عند حي وادي الجوز، تحسبًا لاندلاع أي مواجهات قد تحدث هناك، وكانت قد قمعت وأبعدت المصلين عند أقرب نقطة، وطلبت منهم الابتعاد إلى منطقة أبعد فأبعد، فحول المقدسيين شوارع المدينة إلى مساجد بعد منعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى.

مجازر الاحتلال في غزة:

 وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 78 شهيدًا و104 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30878 شهيدًا و72402 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي،️ 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.

مواد متعلقة

أونروا: الوضع الإنسانى فى غزة كارثي والمجاعة تزداد يوميًا (فيديو)

زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكي بايدن بطلها لقاح كورونا (فيديو)

الناجي المعين يحكم أمريكا إذا قُتل الرئيس ووزراء حكومته في هجوم (فيديو)

ماسك يتسبب في أزمة جديدة بعالم الذكاء الاصطناعي (فيديو)

السيسي يؤدي صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي (بث مباشر)

مصطفى حسني يعتذر على حلقة المانيكان: أخطأت ومحدش يقلدني (فيديو)

مصطفى حسني يرد على منتقدي أغاني برامجه: الفن الهادف يبني الأوطان (فيديو)

مصطفى حسني يروي رحلته من اندفاع الشباب إلى الهداية (فيديو)
الجريدة الورقية