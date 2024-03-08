الاحتلال يمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى (فيديو)

وضعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المتاريس الحديدية في القدس لمنع من المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى وصلاة الجمعة.

وأظهر فيديو لقناة “القاهرة الإخبارية”، انتشار شرطة الاحتلال في الطرق وتالشوارع المؤدية إلى المسجد الأقصى، لمنع المصلين من الوصول إليه.

وما يحدث يكشف كذب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغنى بوجود تسهيلات للدخول للمسجد، وبأنه لن يكون هناك عراقيل، إذ إنه على أرض الواقع كان هنالك تعزيزات شرطية مشددة منتشرة في شوارع المدينة المحتلة ليس فقط على أبواب المسجد الأقصى لكن على أبواب البلدة القديمة.

وتتواجد مركبة المياه العادمة عند حي وادي الجوز، تحسبًا لاندلاع أي مواجهات قد تحدث هناك، وكانت قد قمعت وأبعدت المصلين عند أقرب نقطة، وطلبت منهم الابتعاد إلى منطقة أبعد فأبعد، فحول المقدسيين شوارع المدينة إلى مساجد بعد منعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى.

مجازر الاحتلال في غزة:

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 78 شهيدًا و104 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30878 شهيدًا و72402 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي،️ 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.