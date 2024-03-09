جماعات الهيكل المتطرفة تستعد لاقتحام المسجد الأقصى غدا وأول أيام رمضان

دعت جماعات الهيكل المتطرفة، أنصارها إلى اقتحام المسجد الأقصى غدا الأحد ويوم الاثنين، احتفالا ببداية الشهر العبري الجديد.

وقالت وسائل إعلام، إن المقتحمون سيؤدون صلواتهم في المسجد الأقصى خصوصا صلاة (المنيان) الصباحية، كما أخبرت الجماعات أنصارها أن اقتحام ظهر الاثنين سيُلغى إذا كان أول أيام شهر رمضان، حيث يُفتح باب المغاربة في رمضان خلال الفترة الصباحية فقط.

على جانب آخر، أعلنت وسائل عبرية، مقتل الجندي "عميشار بن دافيد" في مستوطنة "عيلي" خلال اشتباكات مع المقاومة في قطاع غزة.

كما استهدفت كتائب شهداء الأقصى، حاجز صرّة العسكري جنوبي غربي مدينة نابلس بالأسلحة الرشاشة.

وأكد حزب الله عبر حسابه: ‌‎تصدّى ‌‏‌‌‏مجاهدونا لمسيّرة ‏"إسرائيليّة" في المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة مما أجبرها على التراجع ‏والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة.