أدعية اليوم الأول من شهر رمضان

أدعية اليوم الأول من رمضان.. يعد الدعاء من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المؤمن إلى الله عز وجل، ولا سيما في شهر رمضان الكريم، إذْ يستحب فيه قراءة الأدعية والتضرع إلى الله عز وجل، إذْ يعد من أفضل العبادات التي ذكرها الله في كتابه العزيز وحثنا بها.



وقد أكد نبينا محمد "صلى الله عليه وسلم"، أهمية الدعاء والتقرب إلى الله في كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم للمؤمنين.

ويبحث العديد من المواطينن عبر محرك البحث"جوجل"، عن أدعية أول أيام شهر رمضان المبارك، ترصدها" بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي:

"اللهم اجعل لى نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين وأذقنى فيه حلاوة ذكرك، وأدآء شكرك واحفظنى فيه بحفظك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنى فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين اللهم اجعلنى فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك وزحزحنى فيه عن موجبات سخطك اللهم أعنى على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادى المضلين

اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات، وأقلنى فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلنى فيه غرضا للبلايا والآفات واشرح وأمن به صدرى بأمانك يا أمان الخائفين

اللهم ربنا لك الحمد أنت قيّم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم: لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك خاصمت، وبك حاكمت، فاغفر لي: ما قدمت، وما أخرت، وأسررت، وأعلنت، وما أنت أعلم به مني.

لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم

اللهم قربني إليك برحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصحبة الكرام، اللهم حبب إلى الإحسان، وكره إلى الفسوق والعصيان، وحرم على سخطك والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.