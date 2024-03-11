بث مباشر.. شعائر صلاة الفجر من الأزهر الشريف أول أيام رمضان

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننقل لكم البث المباشر لصلاة الفجر من مسجد الأزهر الشريف بالقاهرة اليوم الإثنين أول أيام رمضان.





وقد استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس أمس الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق العاشر من شهر مارس لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا

وبالتالي فإن أمس الأحد هو المتمم لشهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن اليوم الإثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا.

ولمتابعة شعائر صلاة الفجر من خلال الفيديو الاتي:



