عاجل
عاجل.. وفاة زعيم تنظيم القاعدة
الإثنين 11 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بث مباشر.. شعائر صلاة الفجر من الأزهر الشريف أول أيام رمضان

صلاة الفجر
صلاة الفجر

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننقل لكم البث المباشر لصلاة الفجر من مسجد الأزهر الشريف بالقاهرة اليوم الإثنين أول أيام رمضان. 

txt

بث مباشر.. صلاة الفجر من الحرم المكي أول أيام رمضان

txt

موعد أذان الفجر والمغرب في أول أيام شهر رمضان


 

وقد استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس أمس الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق العاشر من شهر مارس لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.
وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا
وبالتالي فإن أمس الأحد هو المتمم لشهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن اليوم الإثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا.
ولمتابعة شعائر صلاة الفجر من خلال الفيديو الاتي: 


 

مواد متعلقة

بث مباشر.. صلاة الفجر من الحرم المكي أول أيام رمضان

نشرة التوك شو.. كواليس السباق الدرامي في رمضان وتحذير من الأرصاد

إعلانات رمضان 2024| عمرو دياب يفتتح الموسم بـ"الكلمة الحلوة".. فيديو

عميد معهد القلب الأسبق يكشف عن السحور المثالي في رمضان (فيديو)

تعرف على موعد أولى مباريات الأهلي في رمضان

الجريدة الورقية