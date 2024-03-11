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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

روما يفرض التعادل على فيورنتينا في الدوري الإيطالي

روما
روما

 اقتنص روما تعادلا صعبا من مضيفه فيورنيتنا 2 /2، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

 

ورفع روما رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس، بفارق ثلاث نقاط خلف بولونيا صاحب المركز الرابع.

 

على الجانب الأخر، رفع فيورنتينا رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن.

 

وتقدم فيورنتينا في الدقيقة 18 بهدف سجله لوكا رانييري، وتعادل حسام عوار لروما في الدقيقة 58.

 

وفي الدقيقة 69 سجل رولاندو ماندراجورا الهدف الثاني لفيورنتينا، لكن دييجو يورينتي سجل هدف التعادل لروما في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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