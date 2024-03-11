روما يفرض التعادل على فيورنتينا في الدوري الإيطالي

اقتنص روما تعادلا صعبا من مضيفه فيورنيتنا 2 /2، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع روما رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس، بفارق ثلاث نقاط خلف بولونيا صاحب المركز الرابع.

على الجانب الأخر، رفع فيورنتينا رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم فيورنتينا في الدقيقة 18 بهدف سجله لوكا رانييري، وتعادل حسام عوار لروما في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 69 سجل رولاندو ماندراجورا الهدف الثاني لفيورنتينا، لكن دييجو يورينتي سجل هدف التعادل لروما في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.