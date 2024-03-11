تعرف على موعد أولى مباريات الزمالك في رمضان

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إستعداداته اليوم الإثنين لخوض اولى مبارياته في شهر رمضان.

ويحل الزمالك ضيفاً على نظيره الجونة مساء غٍدً الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويبحث الزمالك خلال مواجهة الجونة لتخطي آثار خسارته الأخيرة أمام غريمه التقليدي الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر.

وطالب البرتغالي جوزيه جوميز لاعبي الزمالك بضرورة فتح صفحة جديدة والعودة بنتيجة إيجابية من مباراة الجونة لذي يقدم وسماً مميزاً تحت قيادة مديره الفني علاء عبد العال.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري

تنطلق مباراة الزمالك والجونة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء، بينما يكون موعد اللقاء في العارة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.