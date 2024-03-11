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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جوميز يعدل مركز عبدالله السعيد في الزمالك

عبد الله السعيد لاعب
عبد الله السعيد لاعب الزمالك

أكد الإعلامي محمد فاروق  أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك يفكر في إجراء تعديل على مركز عبد الله السعيد لاعب الفريق بعد تعرضه لانتقادات خلال الفترة الماضية لتراجع مستواه.

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موقف جوميز بعد خسارة الزمالك نهائي كأس مصر

وأوضح الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" المدير الفني لفريق الزمالك استقر على عدم الاعتماد على عبدالله السعيد مرة آخرى في مركز الوسط الدفاعي، على أن يتم توظيفه في مركز محور الارتكاز أو الجناح المهاجم من أجل الاستفادة من قدراته الهجومية".

وتابع:" جوميز يري أن تواجد السعيد في مركز الوسط المدافع حرم الزمالك من قدراته الهجومية بخلاف استهلاك لياقته البدنية بعد تخطيه التاسعة والثلاثين عاما".

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