أحمد داش يكشف تحدي مسلسل "مسار إجباري" (فيديو)

قال الفنان أحمد داش إنه يشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل مسار إجباري، معقبًا: "المسلسل 15 حلقة دي تالت سنة لي على التوالي بعمل النوعية دي وهي فكرة حلوة ومريحة لأن الوقت أقل والظروف الرمضانية بيبقى فيها ضغط في السباق الدرامي ومسلسلات 30 حلقة بتبقى مرهقة جدا على الصناع وتبقى مريحة للكتاب".

وأضاف أحمد داش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة " مع الإعلامية لميس الحديدي على قضائية ON: "أنا وعصام عمر ممثلين شباب والمسلسل تحدي بالنسبة لنا لاننا نتمنى أن نقدم ما يحوز على رضا المشاهد ولكن بالرغم من ذك مش بنفكر في الضغط الي علينا لكن نفكر في المسلسل".

يتبقى سبعة أيام من التصوير

وأوضح أحمد داش، أنه يتبقى سبعة أيام من التصوير حتى يتم الانتهاء من كافة مشاهد العمل وأن وجود نجوم كبار لهم خبرة يكون سند وعون للممثلين الشباب قائلا : "وجود صابرين ومي الغيطي وغيرهم بيعمل دعم لينا كويس".

ووجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قائلا : بشكرهم على كل العون الذي وفروه للمسلسل".