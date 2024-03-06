بعد وفاته.. جميل برسوم يظهر في مسلسلات رمضان 2024

رحل الفنان “جميل برسوم”عن عالمنا فى صباح الإثنين، بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه مسيرة فنية رائعة، مليئة بالكثير من الأعمال منهم سنشاهدها بماراثون رمضان القادم.

أعمال جميل برسوم فى رمضان:

شارك الفنان “جميل برسوم” في الجزء الرابع من مسلسل "المداح..أسطورة العودة"، بشخصية دكتور في الرهبنة، ذو على كبير بأمور العالم السفلي، ويساعد "حمادة هلال" في رحلته المثيرة.

المسلسل من بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي ،دنيا عبد العزيز،خالد سرحان ،محمد عز،حنان سليمان ،تامر شلتوت ،صبحي خليل ،مي سليم ،محمد دياب ،حمزة العيلي ، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري ،إخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن .

سنرى “جميل برسوم” فى المسلسل الكوميدى “فراولة”، حيث يجسد شخصية صنايعي ألبايك مطعمة بالاحجار الكريمة، يساعد"نيللى كريم" في حل مشاكلها.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى ،بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

سيظهر أيضا في مسلسل "عتبات البهجة" الذي يعد عودة للنجم “يحيى الفخراني” لدراما رمضان 2024.

المسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبوعميرة، بطولة يحيى الفخرانى، صلاح عبدالله، جومانا مراد، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور.

أما عن الأفلام السينمائية، سوف يطل علينا “جميل برسوم” في فيلم "الغربان" الذي بدأ تصويره قبل فترة، من بطولة مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، إخراج ياسين حسن.

سيعرض له فيلم "أهل الكهف" الذي من المقرر طرحه في صيف 2024، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج محمد رشيدي،إخراج عمرو عرفة.