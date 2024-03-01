البطولات النسائية "تحتل" مسلسلات رمضان 2024

للبطولات النسائية حضور قوى فى ماراثون مسلسلات شهر رمضام القادم، وتتنوع ما بين الجريمة والدراما والكوميدية والشر وغيرها.

مسلسل صيد العقارب:

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي بين التشويق والغموض، وتجسد غادة عبدالرازق، دور امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، حيث تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.

المسلسل من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، محمد علاء، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، ومن تأليف باهر دويدار، واخراج احمد حسن.

مسلسل نعمة الأفوكاتو:

تدور أحداثه في إطار اجتماعي، تجسد مي عمر دور محامية اسمها نعمة، وتمر بالعديد من الأزمات،بعد انفصالها عن زوجها.

المسلسل من بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، وكمال أبورية، وأروى جودة، وسلوى عثمان، وسامي مغاوري، ولبنى ونس، وعماد زيادة، وهدير عبد الناصر، وغادة فلفل، وأحمد ماجد، وولاء الشريف، ومحمود غريب.

مسلسل "بـ100 راجل:

تدور أحداثه حول شخصية غالية، التي تواجه مصاعب غير متوقعة، تؤدي إلى تحولات عديدة في حياتها، بعد وفاة زوجها فى حفل الزفاف.

المسلسل من بطولة الفنانة سمية الخشاب، وسماء إبراهيم، صلاح عبد الله، نانسي صلاح، محمد رضوان، محمود عبد المغني، محمد عبد العظيم، هالة فاخر، وهو من إخراج إبرام نشأت وتأليف محمود حمدان.

مسلسل سر إلهي:

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حول نصرة التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

المسلسل من بطولة النجمة روجينا، من تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، رشا مهدى، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

مسلسل جريمة منتصف الليل:

وتدور أحداثه حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتبن بالجامعة في مقر سكن احداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

المسلسل من بطولة رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، بالإضافة إلى إلهام عبدالبديع، ميار الغيطي، وملك قورة، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد،أحمد منير ، وكريم عبدالغني، تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

مسلسل لحظة غضب:

وتدور أحداثه حول طباخة تدعي "يمنى"، تفقد أثر زوجها شريف، في ظروف غامضة وتواصل البحث عنه.

المسلسل من بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.

مسلسل رحيل :

وتدور أحداثه حول شخصية "رحيل" التي تلازمها شخصية غامضة بشكل يومي، وتؤثر على مسار حياتها.

المسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني، أحمد صلاح حسني، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد عبد السلام.

مسلسل فراولة:

تظهر “نيللى كريم” بدور فتاة تدعى "فراولة" ابنة حارس عقار ومحترفة فى قرائة الفنجان، وتواجه العديد من التحديات والمواقف الكوميدية إلى أن تتحول مسيرة حياتها وتصبح سيدة مجتمع.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

مسلسل لانش بوكس:

تدور أحداثه حول 3 سيدات، شقيقتان وصديقتهما، تضطرهن الظروف للتورط في سرقة، مع اعتقادهن بأن الأمور ستتحسن، لكن المفاجأت السيئة تتوالى.

المسلسل من إخراج هشام الرشيدي، سيناريو وحوار عمرو مدحت بطولة جميلة عوض وفدوى عابد وأحمد وفيق ومغني الراب شاهين وصدقي صخر وعلي السبع.