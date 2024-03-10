نتنياهو: نوشك على إنهاء الجزء الأخير من الحرب في غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل توشك إنهاء الجزء الأخير من الحرب في غزة، والقتال لن يستغرق أكثر من شهرين وربما 6 أو 4 أسابيع، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي بمعارك جنوبي غزة

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الأحد، مقتل جندي في معارك جنوب قطاع غزة.

وأشارت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية، إلى أن الجندي القتيل من بين قوات لواء جفعاتي، الرقيب أول ميخائيل جال، لافتة إلى أنه سقط الليلة الماضية خلال معارك مع المقاومة جنوب قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، مساء أمس السبت، مقتل ضابط برتبة رائد في قوات الكوماندوز أميشار بن ديفيد في معارك قطاع غزة ليرتفع عدد القتلى المُعلن عنهم إلى 589 منذ بدء المعركة البرية.

وأضاف المتحدث العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجنود قدموا تضحيات ولا يمكننا الاستمرار في العمليات دون تضحياتهم.

وفي سياق متصل قال رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، إن "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، هو أبشع عدوان يشهده تاريخ البشرية الحديث، إذ كشف زيف ادعاءات المنظرين حول حق الشعوب في الحرية والعدالة والاستقلال والحياة الأمنة المستقرة".

جاء ذلك خلال حديث الفايز أمام سياسيين وأساتذة من جامعة "كمبريدج"، في بريطانيا، بدعوة من مركز الدراسات الجيوسياسية، حول الصراعات الإقليمية والدولية، والصراع العربي الإسرائيلي وأخر تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.