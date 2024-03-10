هنطبخ وناكل.. الوفد تستعد لإطلاق «رمضانك إفريقي» في موسمه الثالث

يستعد تليفزيون الوفد، لإطلاق برنامج رمضانك إفريقي بالموسم الثالث على “الوفد لايف”، من إعداد وتقديم راندا خالد مسؤولة الملف الافريقي ببوابة الوفد الإلكترونية.

ويتناول البرنامج هذا العام بشكل مختلف عن الأعوام الماضية، طريقة طبخ وتحضير الأطعمة والمشروبات الأفريقية داخل منازلهم لتعرف أكثر عن طقوسهم.

وتتميز القارة السمراء، بالتعدد الأثني والقومي والقبلي، فنجد في كل دولة عدد من القوميات والقبائل تختلف في لغتها ولكنتها ولهجاتها، لذلك حرصت بوابة الوفد الإلكترونية من معرفة أبرز العادات في تلك البلدان.

يتناول البرنامج، الطقوس الرمضانية داخل القارة السمراء، أبرز الأصناف من المأكولات والمشروبات التي تناولها القبائل الأفريقية وهل يوجد تشابه بينهم في الطقوس.

بجانب استقبال الشعوب الإفريقية شهر رمضان الكريم، لكل دولة حكاية مختلفة عن الأخرى من الملابس والمأكولات والمشروبات ومسحراتي، من خلال برنامج رمضانك أفريقي سنتعرف أكثر عن تلك الطقوس ونأخدكم في رحلة خلال الشهر الكريم.