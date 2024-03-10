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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قطر تعلن غدا أول أيام شهر رمضان

هلال شهر رمضان
هلال شهر رمضان

 

أعلنت قطر أن غدا أول أيام شهر رمضان، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

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من ناحية أخرى، أعلنت كل من: "ماليزيا - أستراليا – إندونيسيا - وسلطنة بروناي -سنغافورة – الهند - باكستان - بنجلادش"، أن بعد غدا الثلاثاء هو غرة شهر رمضان المبارك، وفق ما أكد حامل الأختام الملكية الماليزى دانيال سيد أحمد.

 

الإمارات تعلن غدًا الإثنين أول أيام شهر رمضان

أعلنت الإمارات العربية المتحدة أن غدا الإثنين أول أيام شهر رمضان، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية. 

من ناحية أخرى، أعلنت كل من: "ماليزيا - أستراليا – إندونيسيا - وسلطنة بروناي -سنغافورة – الهند - باكستان - بنجلادش"، أن بعد غدا الثلاثاء هو غرة شهر رمضان المبارك، وفق ما أكد حامل الأختام الملكية الماليزى دانيال سيد أحمد.

المحكمة العليا السعودية تعلن غدا الإثنين غرة شهر رمضان الكريم

أعلنت المحكمة العليا السعودية مساء يوم الأحد أن يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 هو غرة شهر ‎رمضان المبارك، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقد تمت رؤية هلال شهر ‎رمضان بمرصد ‎جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بمحافظة المجمعة والتابعة لمنطقة الرياض في السعودية.

وفى وقت سابق تعذر رؤية شهر رمضان في مرصد تمير  بسبب سوء الأحوال الجوية.

في هذه الدول.. شهر رمضان يبدأ الثلاثاء

أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية أن الثلاثاء 12 مارس، أول أيام شهر رمضان، والإثنين 11 مارس هو المتمم لشهر شعبان.

وأعلنت كل من سلطنة عمان وإندونيسيا وأستراليا وماليزيا وسلطنة بروناي وإيران، أن الثلاثاء 12 مارس، أول أيام شهر رمضان، والإثنين 11 مارس هو المتمم لشهر شعبان.

ولا تزال عدد من الدول العربية والإسلامية تترقب تحري هلال شهر رمضان، مساء الأحد.

وأعلن مجلس الإفتاء الأسترالي رسميا، أن الثلاثاء 12 مارس، هو أول أيام شهر رمضان في أستراليا.

وذكر مجلس الإفتاء الأسترالي في بيان أن، الإثنين 11 مارس، هو متمم شهر شعبان، وذات اليوم بعد غروب الشمس هو أول ليالي رمضان وإقامة صلاة التراويح.

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