الداخلية تشارك المرأة المصرية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

فى إطار الدور المجتمعى لـ وزارة الداخلية وتقديراً للدور الهام للمرأة المصرية وفى ضوء الإحتفال "باليوم العالمى للمرأة ويوم المرأة المصرية وعيد الأم".

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فقد واصلت وزارة الداخلية مشاركة المرأة المصرية تلك الإحتفالات وقامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم زيارة لعدد من السيدات المُعيلات بمنازلهن بمختلف المحافظات ، وكذا إستقبالهن بالنوادى ومراكز الشباب لمشاركتهن الإحتفال بتلك المناسبة .. حيث تم خلال تلك الزيارات توزيع (عبوات مواد غذائية)عليهن.

وقد لاقى ذلك إستحسان السيدات المعيلات الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على تلك المبادرات ذات الطابع الإنسانى.

وفى سياقٍ آخر قام قطاع الرعاية الإجتماعية تنسيقاً وقطاع حقوق الإنسان بالوزارة بتنظيم إحتفالية بنادى الشروق لضباط الشرطة بالمعادىلعدد من السيدات نزيلات دور رعاية المسنات رفقة مشرفيهم تتضمن رحلة نيلية وفقرات ترفيهية تقديراً لمسيرة عطائهن.

كما تم إستقبال نزيلات دور رعاية المسنات وتنظيم إحتفاليات لهن بعدد من مقرات نوادى الشرطة على مستوى الجمهورية إحتفالاً بتلك المناسبة.

وقد إستقبلت مستشفى الشرطة بالعجوزة زيارة لوفد من المجلس القومى للمرأة يرافقهم وفد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان..للإطلاع والتعرف على دور أجهزة الوزارة فى مجال توفير وتقديم أوجه الرعاية الصحية للسيدات ..وقد أشاد الوفد الزائر بالخدمة الطبية المقدمة للسيدات المترددات على المستشفى.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديراً من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعال فى المجتمع.. وقد لاقى ذلك إستحسان السيدات المعيلات الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على تلك المبادرات ذات الطابع الإنسانى.