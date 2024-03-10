تعمل بالذكاء الاصطناعي.. دل تطرح أجهزة الكمبيوتر الجديدة من طراز LATITUDE

تطلق شركة دل تكنولوجيز مجموعة جديدة من الأجهزة التي تعزز تجارب الذكاء الاصطناعي الرائدة في أماكن العمل. حيث عملت أجهزة Latitude على تعزيز التحول الرقمي للعملاء على مدار ثلاثين عامًا، كما أنها تساعد العملاء على التميز في قطاعاتهم في عصر الذكاء الاصطناعي. ولا يخفى على أحد ما يعنيه الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بالنسبة للعاملين في مجال المعلومات، وكيف تستطيع أجهزة Latitude تقديم أفضل تجارب الذكاء الاصطناعي للعملاء والمستخدمين.

هذا وكان طرح معالجات Intel® Core™ Ultra مع Intel vPro® ومجموعة المعالجات المتعددة المتكاملة الجديدة ووحدة المعالجة المركزية (CPU)، ووحدة معالجة الرسومات (GPU)، ووحدة المعالجة العصبية (NPU)، قد ساهم بتعزيز إنتاجية العملاء وأمانهم ومستويات تعاونهم. ويتولى المحرك xPU أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، وهو محرك ذكاء اصطناعي متعدد الاستخدامات، وذلك وفقًا للتطبيق وحالة الاستخدام. ويتيح هذا المحرك على سبيل المثال إمكانية التحدث في الوقت الفعلي مع شخص يتحدث لغة مختلفة دون أي تأخير في المكالمة، إذ يقوم تطبيق Omnibridge بتوظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي الموجودة على الجهاز لتوفير ميزات تعاون جديدة، مثل الترجمة المباشرة من الإنجليزية إلى لغة الإشارة. كما تعمل أحمال عمل الذكاء الاصطناعي، عند تفريغها على وحدة xPU، على تعزيز الأداء العام للجهاز وإطالة عمر البطارية. ويؤدي الجمع بين مزايا وحدة NPU، مثل التأطير التلقائي وطمس الصورة الخلفية وتتبع العين وكفاءة استهلاك الطاقة لمعالجات Intel Core Ultra، إلى إطالة عمر البطارية بنسبة تصل إلى 38%، مما يوفر وقت عمل ثمين في يوم مليء بمكالمات Zoom.

ويعد Intel® Core™ Ultra، أول معالج يستند إلى تقنية معالجة Intel 4، وهو يمثل أكبر تحول تصميمي للشركة منذ 40 عامًا. كما سيدعم معالج Intel Core Ultra أكثر من 100 تطبيق ذكاء اصطناعي وأكثر من 300 تجربة ذكاء اصطناعي، مما يدعم الجيل الجديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أدوات التعاون والمساعدة الشخصية والأمان. وبات الآن بالإمكان سبر غور تقنيات الذكاء الاصطناعي باستخدام أجهزة الكمبيوتر الأذكى في العالم.

Latitude 7350 القابل للفك الأكثر تعاونًا في العالم

يجمع الطراز Latitude 7350 بين مزايا استخدامات الكمبيوتر اللوحي المتعددة وخفة الوزن وأداء الكمبيوتر المحمول. وبفضل لوحة المفاتيح والقلم القابلين للفك، يمكن للعملاء العمل على المكتب أو أثناء التنقل باستخدام الجهاز اللوحي. وعلاوة على تصميمه الفريد، حظي الأداء بعناية فائقة، حيث تم تضمين هذا الجهاز بالحلول الحرارية الحديثة، بما في ذلك الأوضاع الحرارية الذكية التي تضمن تشغيل الجهاز بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 51% في وضع الكمبيوتر المحمول، لتوفير طاقة الجهاز.

كما يحتوي الجهاز على نظام كاميرا قابل للفك، هو الأكثر تعاونًا في العالم، يتضمن كاميرتين عاليتي الوضوح بدقة 8 ميجابكسل. وتتميز الكاميرا الأمامية أيضًا بتقنية HDR لتقديم صورة عالية الجودة حتى في ظل ظروف الإضاءة السيئة. وتتميز الشاشة القابلة للفك لجهاز 7350 بدقة 3K، مع تقنية ComfortView Plus التي تعمل على تقليل الأشعة الزقاء الضارة. ويعد هذا الجهاز أول جهاز قابل للفك في العالم مزود بلوحة لمس تعاونية، ويدعم وظائف Microsoft Teams وZoom، مما يسهل إدارة أدوات التحكم في المؤتمرات. كما تتيح وحدة NPU الجديدة عبر تقنية Windows Studio Effects، تصحيح نظرة العين، وتأطير المستخدم تلقائيًا، وطمس الصورة الخلفية. وستقدم تحديثات الذكاء الاصطناعي الجديدة، بالإضافة إلى ابتكارات أجهزة Latitude 7350، تجربة تعاون استثنائية.

هذا ويوفر الطراز Latitude 7350 القابل للفك جميع الابتكارات الجديدة في مجال الاستدامة، حيث أنه مزود بجسم من المغنيسيوم المعاد تدويره بنسبة 90%، ومسند من الألومنيوم المعاد تدويره بنسبة 75%، وإطار بطارية معاد تدويره بنسبة 90%. ويستم خلال العام الحالي، طرح الجيل الجديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة طراز Latitude مع بطاريات مصنوعة من الكوبالت المعاد تدويره بنسبة 50%. كما يعدُّ الطراز Latitude 7350 القابل للفك أكثر الأجهزة القابلة للتصليح في العالم، حيث أنه مزود ببطاريات وشاشات قابلة للفك، بالإضافة إلى نظام شبكة لاسلكية واسعة النطاق WWAN ومحرك أقراص SSD قابلين للتحديث، مما يجعل من السهل تصليحه وتحديثه.

جميع أجهزة الكمبيوتر Latitude AI الجديدة تعمل بمعالجات Intel Core Ultra

تم تزويد جهاز Latitude 9450 بإمكانات جهازين في جهاز واحد، ويمكن استخدامه للعمل من أي مكان، كما أنه يتميز بتصميم فريد يعزز التعاون والإنتاجية. وتم تصميم هذا الجهاز بشكل خاص بما يناسب المديرين التنفيذيين ومندوبي المبيعات والاستشاريين، كما أنه يزخر بالابتكارات في أصغر جهاز كمبيوتر تجاري مقاس 14 بوصة في العالم. وتتميز لوحة المفاتيح Zero-Lattice بمظهر سلس ولوحة مفاتيح واسعة ومنحنية لتعزيز استجابة اللمس. وتعمل تقنية الإضاءة الخلفية Mini-LED على تقليل استخدام طاقة لوحة المفاتيح بنسبة تصل إلى 75% وبالتالي إطالة عمر البطارية.

ويُعد الطراز Latitude 9450 جهازاً مثالياً لتعزيز تجارب التعاون والاتصال. وهو يتضمن لوحة لمس تعاونية ويدعم وظائف Microsoft Teams وZoom، ويأتي بشاشة QHD+ Infinity Edge مذهلة، ومكبرات صوت عالية الأداء، وكاميرا ويب HDR استثنائية. كما ستعمل البطاقة اللاسلكية المجهزة بتقنية Wi-Fi 7 الموجودة في الطراز Latitude 9450 على تعزيز الإنتاجية وربط العملاء بزملائهم وجهات الاتصال بأسرع وقت ممكن. كما يتيح الجهاز تحديثات تتعلق بالقدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعاون وتوفير تجربة متميزة للمستخدمين.

وتتضمن سلسلة Latitude 7000 الجديدة العديد من الابتكارات، إذ تأتي مع شاشات بأحجام 13 و14 و16 بوصة، وخيارات عامل الشكل 2 في 1، وخيارات خفيفة الوزن مقاس 13 و14 بوصة. كما تقدم تلك الأجهزة تجربة متميزة للعملاء.

ويقدم الطرازان Latitude 7350 و7450 Ultralight أداء الكمبيوتر الشخصي المدعم بالذكاء الاصطناعي في تصميم يسهل حمله. حيث يأتيان بوزن 0.98 كجم و1.05 كجم على التوالي، ويعد هذان الطرازان مثاليين للعمل من أي مكان. وبالإضافة إلى معالجات Intel® Core™ Ultra الجديدة، يحتوي جهاز Latitude Ultralight أيضًا على لوحة لمس من طراز Dell Collaboration Touchpad وكاميرات ويب بجودة 5 ميجابكسل ومكبرات صوت عالية الأداء تقدم تجربة تعاونية لا مثيل لها.

وتمثل أجهزة Latitude 5000 سلسلة الأجهزة الرائدة من شركة دل، حيث تتميز بالمرونة وقابلية توسعة المساحة ومستويات أمن مذهلة. كما أن هذه الأجهزة صديقة للبيئة، حيث تتميز بعوامل استدامة من حيث التصميم، إذ تستخدم مواد من البلاستيك المعاد تدويره وألياف الكربون المعاد تدويرها ومواد متجددة ومواد بلاستيكية صديقة للمحيطات. وتحتوي هذه الأجهزة على ابتكارات مميزة مثل كاميرات الويب ذات النطاق الديناميكي الاستثنائي وذاكرة الوصول العشوائي DDR5. كما تطرح شركة دل طرازات جديدة للذكاء الاصطناعي متوفرة بمقاسات 13 بوصة و13 بوصة 2 في 1 و14 بوصة و15 بوصة.

وفضلاً عن ذلك، تعد سلسلة أجهزة Latitude 3000 أجهزة كمبيوتر محمولة من الفئة التجارية بأسعار مناسبة. وبفضل معالجات Intel® Core™ Ultra، تعمل أجهزة Latitude على إضفاء الحيوية على الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي بما في ذلك السلسلة 3000 الأساسية وحتى السلسلة 9000 فائقة الجودة. كما تقدم التحديثات الإضافية مثل كاميرات الويب الاختيارية ذات النطاق الديناميكي العالي (HDR) وذاكرة الوصول العشوائي (DDR5) تجربة ذكاء اصطناعي استثنائية لجهازي Latitude 3450 و3550.

وتقوم شركة دل بتصميم أجهزة الكمبيوتر التجارية الأكثر أمانًا في الصناعة، وتقدم ميزات رائدة في مجال الأجهزة والبرامج لمكافحة الهجمات الإلكترونية الحديثة. كما تواصل الشركة تعزيز دفاعات أجهزة Latitude من خلال نظام اكتشاف الثغرات الأمنية الجديدة، والتي تساعد تكنولوجيا المعلومات على منع الهجمات على الجهاز عن طريق البحث عن الثغرات الأمنية المبلغ عنها وتقديم توصيات لمواجهتها.