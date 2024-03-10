الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طارق العشري يعلق ضم لاعب واحد من الزمالك للمنتخب

طارق العشري
طارق العشري

أكد طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري أن هناك لاعبين بالطبع تستحق التواجد فى منتخب مصر من نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة مع حسام حسن.

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طارق العشري يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمباراة بيراميدز في الدوري

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وقال طارق العشري فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" هناك لاعبين فى نادي الزمالك تستحق التواجد مع منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة مع حسام حسن.

وأضاف:" حسام حسن بالطبع سيختار لاعبين من نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة ولكن الذي تم اختيارهم اليوم هم للمرحلة والدورة الودية.

ويذكر أن منتخب مصر يستعد تحت قيادة حسام حسن لمواجهة منتخب نيوزلندا يوم 22 مارس الجاري وديا.

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