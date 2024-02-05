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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طارق العشري يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمباراة سيراميكا في كأس الرابطة

طارق العشري
طارق العشري

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري القائمة الأساسية لسيد البلد لمواجهة سيراميكا في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة. 

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حراسة المرمى:المهدي سليمان. عمرو صالح

خط الدفاع:سيف تقى . هشام صلاح. محمود شبانه. الحبيب حسن.عمر صلاح. أحمد غنيم. إسلام أبي سليمة.

خط الوسط:عمر الوحش وناصر ناصر وعبد الغني محمد وفوزي الحناوي وبلال السيد. خالد الغندور. مورو ساليفو.

خط الهجوم:ببكالي اوبامي رجب عمران. تراوري. أحمد عيد

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