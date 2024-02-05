طارق العشري يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمباراة سيراميكا في كأس الرابطة

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري القائمة الأساسية لسيد البلد لمواجهة سيراميكا في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

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ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد السكندري بنظيره سيراميكا كليوباترا مساء غدا الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بإستاد الإسكندرية.

وضمت قائمة الاتحاد السكندري لمباراة سيراميكا كليوباترا كل من ...

حراسة المرمى:المهدي سليمان. عمرو صالح

خط الدفاع:سيف تقى . هشام صلاح. محمود شبانه. الحبيب حسن.عمر صلاح. أحمد غنيم. إسلام أبي سليمة.

خط الوسط:عمر الوحش وناصر ناصر وعبد الغني محمد وفوزي الحناوي وبلال السيد. خالد الغندور. مورو ساليفو.

خط الهجوم:ببكالي اوبامي رجب عمران. تراوري. أحمد عيد