طارق العشري: حسام حسن الأنسب لمنتخب مصر

أكد طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري أن إختيار حسام حسن لمنصب المدير الفني لمنتخب مصر هو الأنسب خلال المرحلة المقبلة.

أضاف طارق العشري فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر هو الأنسب للمرحلة المقبلة ويستطيع النجاح مع المنتخب الوطني.

وتابع العشري :" إختيار حسام حسن سيعيد مرة أخري المدرب المصري للأذهان المدرب المصري ونجاحاته.

وواصل :" الفترة المقبلة مهمة للمنتخب الوطني خاصة فى الدورة الودية بالامارات وستكون اختبار مهم لحسام مع المنتخب ولابد من الاستفادة منه.

وجوه جديدة في قائمة منتخب مصر الأولى مع حسام حسن



شهدت قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم التى أعلن عنها حسام حسن المدير الفني، تواجد بعض العناصر الجديدة، التى ستخوض معسكر شهر مارس.

سنة أولي منتخب مصر

وانضم لقائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بعض العناصر الجديدة، وهم: مصطفى شوبير ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومحمد الشامي وأحمد رمضان بيكهام والمهدي سليمان ومحمد مجدي أفشة.