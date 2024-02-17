طارق العشري يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمباراة بيراميدز في الدوري

أعلن طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري القائمة الأساسية الذي سيخوض بها مباراته القادمة أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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ويحل الاتحاد السكندري ضيفًا على بيراميدز غدًا الأحد الموافق 18 فبراير 2024، على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري نايل 2024.

وضمت قائمة سيد البلد لمباراة بيراميدز كل من ..

قائمة الاتحاد السكندري

المهدي سليمان ، عمر صلاح ، هشام صلاح ، سيف تقا ، مصطفي إبراهيم ، محمود شبانة ، كريم الديب ، الحبيب حسن ، أحمد غنيم ، هاني الطامي ، خالد الغندور ، ناصر ناصر ، بلال السيد ، عمرو صالح ، مورو ساليفو ، عمر الوحش ، عبدالغني محمد ، فوزي الحناوي ، شريف رضا ، بيكالي أوبامي ، بينجامين بواتنج ، مابولولو.